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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
1457
Час на прочитання
2 хв

Улюблені браслети Жаклін Кеннеді із золота та емалі: що це за прикраса та хто її створив

Це були яскраві та креативні для того часу прикраси, які можна було носити і вдень, і ввечері.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Жаклін Кеннеді / © Getty Images та Tiffany & Co.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images та Tiffany & Co.

Ні для кого не секрет, що одна з найвідоміших перших леді США — Жаклін Кеннеді — дуже вплинула на моду. Протягом недовгого президентського терміну свого чоловіка вона завжди була у центрі уваги через свої вбрання та прикраси. Коли в день інавгурації Жаклін з’явилася у капелюшку-таблетці, то подібні головні убори стали найбажанішим аксесуаром для багатьох жінок.

Тому Джекі, як її називали близькі, часто вибирала оригінальні та незвичайні образи, але також це стосувалося і її ювелірних виробів, адже проста нитка перлів — це було не те, що вона носила. Однією з прикрас, які на ній протягом усього життя можна було побачити найчастіше, — були браслети від Tiffany & Co. У них її так часто фотографували, що модель стали неофіційно називати на її честь — Jackie (Джекі).

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Браслети розроблені Жаном Шлюмберже 1962 року і являють собою виріб із золота та емалі. Вони виготовлені у спеціальній та складній техніці 19 століття paillone, за якої використовується накладання шарів напівпрозорої емалі та фольги, а також проводиться випалювання. Процес повторюється до 60 разів для кожного браслета вручну.

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з синьою емаллю / © Getty Images

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з синьою емаллю / © Getty Images

Є багато різних версій, як у Джекі з’явився брасле. Хтось каже, що їй його подарував перший чоловік, хтось, що такий браслет вона вперше отримала у подарунок від своєї близької подруги Рейчел Меллон, також є версія, і вона найбільш правдоподібніша, що Кеннеді прикрасу придбала сама 1962 року.

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Елегантні браслети Tiffany були доступні в багатьох кольорах та варіаціях текстур, і Джекі зібрала велику колекцію з них і одягала залежно від настрою та образу.

Жаклін Кеннеді, на її руці браслет улюбленої моделі / © Getty Images

Жаклін Кеннеді, на її руці браслет улюбленої моделі / © Getty Images

Незабаром кожна жінка в Америці хотіла такий же браслет, як у Жаклін Кеннеді. Багато заможних жінок тієї епохи обирали прикрасу через її неформальний дизайн, який дозволяв носити браслет протягом дня і з різними вбраннями.

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Жаклін Кеннеді, на її руці золотий браслет з білою емаллю / © Getty Images

Після смерті Джекі більша частина її коштовностей була продана під час розпродажу її майна на аукціоні Sotheby’s 1996 року. Інші прикраси перебувають в приватній колекції її дочки, але також є деякі вироби, які є частиною колекції Президентської бібліотеки та музею Джона Ф. Кеннеді в Бостоні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1457
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