Війна
109
2 хв

Українські підрозділи можуть заходити в зону виконання завдань: командир 7 корпусу ДШВ розповів про логістику у Покровськ

Логістичні маршрути до Покровська та Мирнограду перебувають під частковим ворожим вогневим контролем. Поповнення боєкомплекту, провізії та ротація для наших підрозділів суттєво ускладнені, розповів у інтервʼю для НВ командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

“Підрозділи мають можливість заходити в зону виконання завдань — логістика працює. Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами протиповітряної оборони. Цими ж коридорами здійснюється евакуація”, – наголосив Євген Ласійчук.

За його словами, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки – застосовуються важкі дрони та НРК.

“Морпіхи активно використовують НРК для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених. ДШВ також ефективно застосовують важкі дрони. Використовуємо бронетехніку, багі, мототехніку – перед виходом усе ретельно готуємо”, – сказав командир 7 корпусу ДШВ.

Також Євген Ласійчук розповів, як у Покровській агломерацію протидіють ворожим дронами. За його словами, діє окремий об'єднаний пункт управління РЕБ і ППО. Усі дані про наближення російських безпілотників надходять у центральний пункт з різних джерел розвідки. А коли з’являється сигнал, спеціалісти РЕБ «глушать» небо.

“Якщо ворогу вдається прорватися — підключається ППО. Потім діють мобільні вогневі групи або дрони-перехоплювачі”, – зазначив він.

Окрема робота організована зі знищення ворожих розвідувальних дронів і «Шахедів» дронами-перехоплювачами. Командир 7 корпусу ДШВ відзначив, що одні з найкращих показників – саме у десантників, які є лідерами за знищенням ворожих БПЛА.

“Серйозна загроза — дрони на оптоволокні. Проти них ми також застосували рішення, що дозволяють прикривати вихід та захід техніки на ключові маршрути логістики”, – сказав Євген Ласійчук.

