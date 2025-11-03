В окружении ли Покровск с Мирноградом: военный описал реальную ситуацию там

Бои за Покровск / © ТСН

Полного окружения украинских военных в Покровске и Мирнограде нет, однако там продолжаются тяжелые бои. Россияне начали действовать гораздо грамотнее, оттачивая новую военную тактику, к которой ВСУ сейчас вынуждены приспосабливаться. Сейчас враг активно пользуется плохой погодой для продвижения большими группами.

Об этом пилот ударных беспилотников «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Соник» сообщил в эфире Radio NV.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Военный описал реальную ситуацию в Покровске и Мирнограде сейчас.

"Как такового окружения полного нет ни в Мирнограде, ни в Покровске. Да, к сожалению, и там, и там продолжаются бои. И там, и там есть враг, он заходит. Заходит уже довольно большими группами», — рассказал «Соник».

Он отметил, что украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов. Правда, последние несколько дней бойцам мешает очень плохая погода, которая ухудшает видимость.

«Но несмотря на дождь, туман, все равно мы пробуем их найти, обнаружить и уничтожить», — сказал пилот ударных БпЛА.

Тактика врага в Покровске

По его словам, российские захватчики активно пользуются плохими погодными условиями и низкой видимостью. «Соник» отметил, что враг начал действовать гораздо умнее и осторожнее.

«Он не то, что начал беречь свой личный состав, свое, как говорится, пехотное «мясо», а он начал его более грамотно применять», — подчеркнул военный.

Он напомнил, что в течение 2022-2024 годов россияне бездумно бросали в бой огромное количество техники и пехоты, обрекая их на гибель ради захвата опорного пункта, высоты или населенного пункта. Теперь же противник действует значительно осторожнее и тактичнее.

«К сожалению, в Покровске они оттачивают эти свои навыки нового владения военной тактикой. И мы уже начинаем к ней приспособиться, хотя мы привыкли, что враг приспосабливается к нам, а сейчас мы вынуждены приспосабливаться к его тактикам и находить какое-то противодействие к ним», — рассказал боец 68-бригады.

Он также сообщил, что сейчас примерно 80% российских сил составляет обычная пехота без боевого опыта — это люди, которые подписали контракты, получили минимальные выплаты и сразу отправились на передовую.

«Но у них, чтобы управлять этим пехотным стадом непосредственно на поле боя — в городе или на подступах к нему, — есть подразделения, которые умеют воевать и воюют грамотно. Их немного, но они есть», — отметил «Соник».

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев подтвердил, что бои продолжаются в центре Покровска — на линии железнодорожного пути, которая разделяет город. Оккупанты пытаются закрепиться в зданиях железнодорожной станции и создать оперативное окружение украинской группировки в районе промзоны. Хотя продвижение врага серьезное, город не является «серой зоной».

В свою очередь 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ 3 ноября сообщил, что украинские Силы обороны продолжают активную операцию по зачистке Покровска. Военным удалось остановить расширение присутствия россиян в городе и не допустить перерезания стратегической дороги Покровск — Родинское. Для усиления операции созданы условия для пополнения подразделений личным составом и техникой. Ситуация в соседнем Мирнограде напряженная, но не угрожающая.