Голевая машина: Холанд установил исторический рекорд АПЛ

Эрлинг Холанд / © Associated Press

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил исторический рекорд английской Премьер-лиги (АПЛ).

25-летний норвежец открыл счет на 17-й минуте выездного матча 14-го тура против "Фулхэма", забив свой 100-й гол в АПЛ.

Для достижения этой отметки ему понадобилось 111 поединков – это самый быстрый результат в истории лиги.

Холанд побил рекорд Алана Ширера, который понадобилось 124 матча в АПЛ, чтобы забить 100 голов.

После первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы, которые занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, обыгрывают "дачников" со счетом 3:1.

В случае победы "горожане" сократят отставание от лидера чемпионата "Арсенала", которые имеет матч в запасе, до 2 очков.