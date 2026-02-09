Павло Зібров із дружиною-красунею завітав на гала-прем’єру еротичного фільму у Києві

Павло Зібров із дружиною Мариною

Реклама

Павло Зібров відвідав галу-премʼєру першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси», яка відбулася у Києві, у ТРЦ Gulliver. На захід він прийшов разом зі своєю дружиною Мариною.

Марина і Павло Зіброви

Павло Миколайович з’явився на івенті у стильному чорному хутряному пальті, чорному светрі з різнокольоровим геометричним принтом і чорних штанях, які він скомбінував із чорними лоферами на грубій підошві.

Павло Зібров

Марина Зіброва продемонструвала ефектний образ у коричневому смугастому костюмі, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою, та в шоколадному топі з мереживом. Лук вона доповнила коричневою сумкою, гарним укладанням, вечірнім макіяжем і масивною каблучкою з камінням.

Реклама

Нагадаємо, фільм «Всі відтінки спокуси» у національному прокаті від 12 лютого. Наразі команда стрічки перебуває у всеукраїнському турі, де глядачі мають змогу зустрітися з головними героями трилера.