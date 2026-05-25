В Австралії акула смертельно травмувала рибалку біля Великого Бар’єрного рифу

39-річний чоловік загинув після нападу акули під час риболовлі поблизу узбережжя штату Квінсленд в Австралії.

Акула / © Getty Images

У водах Великого Бар’єрного рифу в Австралії акула смертельно травмувала 39-річного рибалку, який пірнав разом із друзями поблизу узбережжя штату Квінсленд.

Про це пише ABC News

За даними поліції, рибалка перебував у районі коралового рифу Кеннеді-Шоул неподалік міста Кернс, коли на нього напала акула. Чоловік зазнав критичних травм голови. Його друзі доставили постраждалого човном до туристичного містечка Халл-Хедс, де на березі вже чекали медики. Втім, врятувати чоловіка не вдалося — травми виявилися несумісними з життям.

Місцеві рибалки повідомили, що перед нападом у цьому районі бачили акул-биків. Кеннеді-Шоул вважається популярним місцем серед дайверів та любителів риболовлі.

Це вже другий смертельний напад акули в Австралії за трохи більше ніж тиждень. Раніше, 16 травня, біля узбережжя Західної Австралії загинув 38-річний підводний мисливець. За словами очевидців, тоді чоловіка атакувала велика біла акула завдовжки близько п’яти метрів.

За статистикою, в Австралії щороку фіксують у середньому понад 20 нападів акул, але смертельними стають менш ніж три випадки. Нинішня трагедія стала вже третьою смертю через напад акули в країні від початку 2026 року.

Нагадаємо, біля острова Роттнест в Австралії велика біла акула смертельно атакувала 38-річного чоловіка під час підводного полювання.

