Никогда не берите это в самолет, если не хотите проблем: стюардесса озвучила перечень запрещенных вещей

Существует два основных типа багажа для авиаперелетов. Первый — это ручная кладь, которую пассажиры берут с собой непосредственно в салон самолета. Второй — это зарегистрированный багаж, который перевозится в специальном грузовом отсеке, поэтому доступа к своим вещам во время самого полета пассажиры не имеют.

Стюардесса Татьяна Иванихина на платформе Tik-Tok рассказала, что можно, а что нельзя брать с собой в самолет.

Что брать с собой в ручную кладь

Бортпроводница Татьяна Иванихина поделилась важными правилами и советами относительно того, какими вещами стоит укомплектовать ручную кладь для безопасного и комфортного полета.

Документы и ценные вещи: паспорта, деньги, драгоценности, а также всю важную электронику (смартфоны, ноутбуки, планшеты и фотокамеры) необходимо держать исключительно при себе в салоне самолета.

Еда: брать с собой продукты питания не просто можно, но и рекомендуется. Для перекуса в дороге прекрасно подойдут бутерброды, сухофрукты, печенье или орешки. Однако стоит учитывать, что любая кремообразная или желеобразная пища на контроле безопасности приравнивается к жидкостям.

Жидкости: стандартное и самое надежное правило для большинства аэропортов — емкости объемом до 100 мл, которые суммарно не превышают одного литра. Даже если большой флакон на 200 мл заполнен лишь наполовину, его не пропустят, поскольку оценивается именно объем самой тары. Несмотря на то, что некоторые современные терминалы уже оборудованы сканерами, которые позволяют проносить до 2 литров воды, лучше ориентироваться на классические ограничения, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Лекарства: все жизненно необходимые лекарства, в частности таблетки или инсулин, обязательно берут в салон. Если вам нужно транспортировать специфические препараты или жидкие лекарства в больших флаконах, заранее подготовьте рецепт или официальную справку от врача, чтобы подтвердить назначение медикаментов службе безопасности аэропорта.

Техника и устройства для ухода: кроме компьютеров, пассажирам разрешено брать с собой приборы для укладки волос (фены, плойки). Также стоит помнить, что портативные аккумуляторы (павербанки) из-за правил пожарной безопасности теперь разрешено перевозить только в ручной клади — сдавать их в багажное отделение строго запрещено.

Что нужно класть в багаж

По словам Татьяны Иванихиной класть в большие чемоданы, которые впоследствии вы отдаете в багажное отделение нужно такие вещи как:

одежда, обувь;

жидкости больших объемов (более 100 мл);

книги;

сувениры;

острые предметы, длиной до 6 см;

отвертки и другие инструменты.

«Острые предметы летят только в багаже (ножницы, бритвы, ножи, маникюрные наборы). В правилах есть такое — можно брать в ручную кладь что-то острое, но длиной до 6 сантиметров, однако в некоторых странах это правило не действует, поэтому такие вещи лучше положить в багаж», — отмечает бортпроводница.

Также Иванихина отметила, что официальных запретов на перевозку спиц для вязания в салоне самолета нет, поэтому пассажиры могут брать их с собой. В то же время окончательное разрешение зависит от субъективного решения инспекторов на контроле безопасности в конкретном аэропорту.

Что касается квадрокоптеров, то для них правила гибкие: дрон разрешено сдавать как в багажное отделение, так и брать в ручную кладь. Однако специалисты настоятельно рекомендуют держать устройство при себе в салоне из-за наличия литиевого аккумулятора. Поскольку такой тип батарей имеет риск самовозгорания, аналогично обычным павербанкам, их безопаснее перевозить непосредственно в пассажирском салоне.

Что категорически нельзя с собой в самолет

По словам стюардессы, запрещено перевозить самолетом такие вещи:

взрывчатка;

фейерверки;

газовые баллоны;

легковоспламеняющиеся вещи;

вещи, которые вызывают коррозию;

оружие (его можно перевозить только по предварительному разрешению авиакомпании).

«Важно помнить, что правила авиаперелетов в разных авиакомпаниях и разных странах могут отличаться, поэтому относительно вещей, которые можно перевозить, лучше уточняйте заранее», — отметила стюардесса.

Правила полетов в самолетах — что нужно знать

Отмена или перенос рейса — одна из самых неприятных ситуаций для пассажиров, поэтому бортпроводница объяснила, как правильно действовать и на что обращать внимание в первую очередь. Она советует сразу обращаться в службу поддержки, сохранять все документы и не покупать новые билеты за свой счет, ведь авиакомпания обязана предложить альтернативу или полный возврат денег даже после повторной отмены.

Пассажиры часто даже не замечают, что их действия во время посадки создают проблемыдля экипажа: самовольная смена мест в проходе или после закрытия дверей, хаос с ручной кладью и очереди в туалет уже на борту существенно замедляют вылет. Бывший бортпроводник US Airways Бобби Лори и стюардесса Келси Роджерс советуют решать все организационные вопросы еще в терминале, не трогать чужой багаж и обращаться за помощью к экипажу, ведь даже перестановка чемодана боком может помешать закрыть полку.

