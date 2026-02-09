"Карпати" переобрали капітана команди через мовний скандал: що трапилося

"Карпати" / facebook.com/karpaty.lviv

Львівські "Карпати" змінили капітана команди через мовний скандал.

Резонансний інцидент стався перед контрольним матчем "Карпат" проти шведського ГАІС. Тодішній капітан "левів" Денис Мірошниченко звернувся до одноклубників з промовою російською.

Епізод потрапив до трансляції поєдинку та швидко розлетівся Мережею, викликавши шквал обурення серед уболівальників.

На тлі публічного розголосу львівський клуб виступив із заявою в соцмережах.

"Карпати" переоберуть капітана. З огляду на дії капітана Дениса Мірошниченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково", – повідомили у пресслужбі "левів".

Пізніше було оголошено, що за результатами командного голосування новим капітаном "біло-зелених" став Владислав Бабогло.

Нагадаємо, на зимову паузу "Карпати" вирушили на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок після 16 матчів.

На початку січня "Карпати" призначили нового головного тренера. Іспанський фахівець Франсіско Фернандес замінив на посаді керманича "левів" Владислава Лупашка, якого звільнили 31 грудня минулого року.

У першому поєдинку "весняної" частини УПЛ львів'яни 22 лютого зіграють проти "Шахтаря".