Проспорт
373
2 хв

Український санкар оновив національний рекорд на Олімпіаді-2026

Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в одиночних санах на Олімпійських іграх.

Максим Приходько
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Мандзій

Андрій Мандзій / © Associated Press

Андрій Мандзій оновив рекорд України в чоловічих одномісних санах на Олімпійських іграх-2026.

За підсумками чотирьох заїздів Мандзій посів 12-те місце, показавши час 3:34,774 хвилини.

Ще один українець – Антон Дукач – став 16-м з результатом 3:35,204 хвилини.

До цього українські санкарі ніколи не піднімалися на Олімпіадах вище 22-ї позиції , яку Дукач посів на Іграх-2022 у Пекіні.

"Навіть, чесно кажучи, не стежив за рекордами. Приємно. Приємно, тому що попередні Олімпіади ризикував максимально і не виходило. Не виходило проїхати, хоча був в тих заїздах, коли фінішував, був хороший час. І навіть тоді ще, давніше, там 2018-го чи 2022 року міг бути такий схожий рекорд. На жаль, не вдавалося показати такий час.

Зараз, в принципі, вдалося, але це не край можливостей. Я відчуваю, що ще дуже багато сил і можна покращити результат", – сказав Мандзій у коментарі для Суспільне Спорт.

Олімпійське "золото" вперше в кар'єрі здобув німець Макс Лангенхан. "Срібло" взяв Йонас Мюллер з Австрії, а "бронзу" – італієць Домінік Фішналлер.

Олімпійські ігри-2026. Санний спорт (чоловіки, одномісні сани)

1. Макс Лангенхан (Німеччина) 3:31,191 хвилини

2. Йонас Муеллер (Австрія) + 0,596 секунди

3. Домінік Фішналлер (Італія) + 0,934

...

12. Андрій Мандзій (Україна) + 3,583

16. Антон Дукач (Україна) + 4,013

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

373
