Драматична кінцівка: Зінченко дебютував за "Аякс" у чемпіонаті Нідерландів

Олександр Зінченко / facebook.com/afcajax

Український футболіст Олександр Зінченко дебютував за "Аякс" у виїзному матчі 22-го туру чемпіонату Нідерландів сезону-2025/26 проти АЗ.

29-річний українець вийшов на поле на 76-й хвилині за рахунку 0:1, замінивши Оуена Вейндала.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, амстердамці врятувалися від поразки завдяки голу, який забив Кіан Фітц-Джим.

Після цього матчу "Аякс" (39 очок) посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. АЗ (33 пункти) перебуває на сьомій позиції.

Зінченко став повноцінним гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. За трансфер Олександра амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

Першу частину нинішнього сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", зігравши 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Нагадаємо, Олександр вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що французький "Ліон" орендував у грецького "Олімпіакоса" українського форварда Романа Яремчука.