Олімпійські ігри-2026 сноубординг: визначено медалістів у паралельному гігантському слаломі

Бенжамін Карл / © Associated Press

Реклама

На зимових Олімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, завершилися змагання зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків та жінок.

Змагання після кваліфікації відбувалися у форматі на вибування. Учасники проходили до 1/8 фіналу, чвертьфіналів, півфіналів та фіналу, щоб визначити медалістів.

Звання олімпійського чемпіона в чоловічому паралельному гігантському слаломі захистив австрієць Бенжамін Карл, для якого це друге поспіль "золото" Олімпійських ігор. Він також тріумфував у Пекіні-2022.

Реклама

"Срібло" завоював південнокореєць Кім Сангкюм, поступившись переможцю 0,19 секунди. Бронзовим призером став Тервел Замфіров з Болгарії.

Бенжамін Карл / © Associated Press

Серед жінок чемпіонкою в паралельному гігантському слаломі стала чешка Зузана Мадерова, для якої це перше в кар'єрі олімпійське "золото".

"Срібло" виграла австрійка Сабіна Паєр, а "бронза" дісталася італійці Лючії Далмассо.

Зузана Мадерова / © Associated Press

Єдиною представницею України в паралельному гігантському слаломі була Аннамарі Данча, яка не зуміла пройти кваліфікацію та пробитися до 1/8 фіналу.

Реклама

Кваліфікація складалася з двох заїздів – на синій та червоній трасах. У першій спробі 35-річна українка показала 13-й результат (49,39 секунди), а другу виконала за 50 секунд.

За сумою двох заїздів Аннамарі показала загальний час 1:39,39 хвилини та завершила змагання на 29-й позиції. До 1/8 фіналу вийшли 16 найкращих спортсменок.

Зазначимо, що для Данчі це вже п'яті поспіль Олімпійські ігри. Кваліфікацію найбільших змагань чотириріччя вона долала одного разу, коли посіла 16-те місце у Ванкувері-2010.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Реклама

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.