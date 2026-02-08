Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 7 лютого

Франческа Лоллобріджіда / © Associated Press

У суботу, 7 лютого, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів зимових Олімпійських ігор-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Цього дня було розіграно 5 комплектів медалей. Україна не зуміла здобути нагороди – Дмитро Шеп'юк посів 33-те місце у швидкісному спуску, тоді як Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль стали "коловими" у скіатлоні.

Дивіться список усіх медалістів офіційно першого змагального дня Олімпіади-2026.

Усі медалісти 1-го змагального дня Олімпіади-2026 (7 лютого)

Гірськолижний спорт (швидкісний спуск, чоловіки)

1. Франьо фон Альмен (Швейцарія)

2. Джованні Францоні (Італія)

3. Домінік Паріс (Італія)

Лижні перегони (скіатлон, жінки)

1. Фріда Карлссон (Швеція)

2. Ебба Андерсон (Швеція)

3. Гайді Венг (Норвегія)

Ковзанярський спорт (3000 м, жінки)

1. Франческа Лоллобріджіда (Італія)

2. Райне Віклунд (Норвегія)

3. Валері Мальте (Канада)

Сноубординг (біг-ейр, чоловіки)

1. Кіра Кімура (Японія)

2. Рьома Кімата (Японія)

3. Імін Су (Китай)

Стрибки з трампліна (нормальний трамплін, жінки)

1. Анна Одіне Стрем (Норвегія)

2. Ніка Превц (Словенія)

3. Нодзомі Маруяма (Японія)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.