Проспорт
86
1 хв

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету Олімпіади-2026

Перша біатлонна гонка Олімпіади-2026 відбудеться у неділю, 8 лютого.

Максим Приходько
Олександра Меркушина

Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Чоловічі етапи бігтимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, тоді як на жіночих виступлять Олена Городна та Олександра Меркушина.

Склад України на змішану естафету: Дмитро Підручний – Віталій Мандзин – Олена Городна – Олександра Меркушина.

Змішана естафета Олімпіади-2026 з біатлону відбудеться у неділю, 8 лютого. Початок – о 15:05 за київським часом. Вона відкриє біатлонну програму Ігор.

Раніше повідомлялося, що лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить стартову біатлонну гонку Олімпіади-2026.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 лютого, відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Під час неї зокрема виходила і збірна України.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

86
