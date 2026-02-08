Олимпийские игры-2026 сноубординг: определены медалисты в параллельном гигантском слаломе

Бенжамин Карл / © Associated Press

На зимних Олимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, завершились соревнования по сноубордингу в параллельном гигантском слаломе среди мужчин и женщин.

Соревнования после квалификации проходили в формате на выбывание. Участники проходили в 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, чтобы определить медалистов.

Звание олимпийского чемпиона в мужском параллельном гигантском слаломе защитил австриец Бенжамин Карл, для которого это второе подряд "золото" Олимпийских игр. Он также триумфовал в Пекине-2022.

"Серебро" завоевал южнокореец Ким Сангкюм, уступив победителю 0,19 секунды. Бронзовым призером стал Тервел Замфиров из Болгарии.

Среди женщин чемпионкой в параллельном гигантском слаломе стала чешка Зузана Мадерова, для которой это первое в карьере олимпийское "золото".

"Серебро" выиграла австрийка Сабина Пайер, а "бронза" досталась итальянке Лючии Далмассо.

Единственной представительницей Украины в параллельном гигантском слаломе была Аннамари Данча, которая не сумела пройти квалификацию и пробиться в 1/8 финала.

Квалификация состояла из двух заездов – на синей и красной трассах. В первой попытке 35-летняя украинка показала 13-й результат (49,39 секунды), а вторую выполнила за 50 секунд.

По сумме двух заездов Аннамари показала общее время 1:39,39 минуты и завершила соревнование на 29-й позиции. В 1/8 финала вышли 16 лучших спортсменок.

Отметим, что для Данчи это уже пятые подряд Олимпийские игры. Квалификацию крупнейших соревнований четырехлетия она преодолевала один раз, когда заняла 16-е место в Ванкувере-2010.

Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Также мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.