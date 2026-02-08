Где враг пытается "прощупать" границу: Демченко ответил

Фронт / © ТСН

Российские войска остаются активными в Харьковской области, в частности у направления населенного пункта Волчанские Хутора. Неспокойно также на Сумщине в Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Мы Украина».

Каков характер действий врага

По словам Демченко, за прошедшие сутки в Харьковской области противник пытался атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГНСУ, применяя малые пехотные группы.

В Сумской области российские силы осуществляют так называемое «прощупывание» украинской границы и периодически пытаются атаковать позиции пограничников.

Демченко подчеркнул, что все попытки прорыва границы не увенчались успехом для противника.

«В течение трех недель, когда враг пытался прорвать нашу границу, он понес большие потери. Фактически были уничтожены около двух батальонов — убитыми и ранеными», — заявил спикер ГНСУ.

В настоящее время армия РФ перегруппировывается, чтобы возобновить определенные действия. Но в последние дни, добавляет Демченко, ситуация более или менее спокойная. Пограничники продолжают удерживать позиции и контролировать ситуацию вдоль государственной границы Украины.

Ранее мы писали о том, что морозные погодные условия временно играют в пользу российских войск , в том числе на южных направлениях. Замерзшая почва и водоемы позволяют оккупантам активнее передвигаться, в частности вдоль Днепра и в районе Гуляйполя, а также усиливать штурмовые действия без активного применения тяжелой техники.

В то же время РФ продолжает использовать тактику постоянных атак малыми пехотными группами, понеся значительные потери. ВСУ учли погодный фактор, усилили инженерные заграждения и минные поля. Ожидается, что с потеплением это временное «превосходство» РФ сойдет на нет.