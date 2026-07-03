Взрывы, шок и раненые: Россия массированно обстреливает областной центр Украины (видео)

Россияне обстреляли фитнес-центр / © Запорожская ОВА

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Российский «Шахед» врезался в спортклуб в центре Запорожья, когда там находились люди. Известно о четырёх раненых. Один мужчина — в крайне тяжёлом состоянии. Повреждено не только здание спортцентра, но и соседнее многоэтажное здание.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Что известно об обстреле Запорожья

Люди просто занимались в фитнес-центре, когда в этот момент влетел вражеский «Шахед». Ударной волной и осколками российская железяка повредила и соседнее многоэтажное здание. Там на четвёртом этаже произошло возгорание. На месте оперативно работают экстренные службы. Спасатели ГСЧС уже полностью потушили пламя.

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Момент обстрела зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

Бассейн и тренировочные залы сейчас выглядят ужасно. Вражеский дрон пробил потолок здания насквозь.

«Должен был быть там»: рассказы испуганных горожан

Люди напуганы и потрясены. Господин Петр ехал на запланированную тренировку, когда в городе внезапно раздался мощный взрыв.

Петр, житель Запорожья: «Забыл ключ дома, вернулся за ключом, и на перекрестке произошел взрыв. Это буквально две-три минуты. Я тоже должен был там оказаться».

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Соседнее многоэтажное здание также значительно пострадало. Спасатели ГСЧС потушили пламя. Оксана показывает, во что российские террористы превратили часть её квартиры, пока она была на работе.

Оксана, пострадавшая жительница дома: «Мне позвонили коллеги и сказали: „У тебя подъезд горит“. А я была на второй работе, примчалась сюда бегом. У нас здесь спала кошка, мы подобрали её на улице. Она очень боялась взрывов и всё-таки в этой квартире попала под взрыв».

Горожане постепенно приходят в себя после пережитого и начинают понемногу приводить свои дома в порядок. Валентина Николаевна уже вынесла разбитое стекло из своей комнаты, но до сих пор находится в состоянии сильного шока.

Валентина Николаевна, пострадавшая жительница дома: «Слышала, как раздался хлопок. Я лежала на диване, смотрела кино. Вот сюда выходит наше окно. Внешнее стекло разбилось, а внутреннее — нет. Разбили стекло и на кухне».

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Удар по логистической инфраструктуре: прибытие в почтовый терминал

Помимо жилого квартала и спортивного комплекса, оккупанты целенаправленно обстреляли и терминал «Новой почты». В результате попадания на объекте разразился масштабный пожар.

К счастью, все сотрудники предприятия успели вовремя укрыться в момент объявления воздушной тревоги и начала обстрела. Никто не пострадал. В настоящее время в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

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