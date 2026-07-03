Вибухи, шок та поранені: Росія масовано обстрілює обласний центр України (відео)

Росіяни обстріляли фітнес-центр / © Запорізька ОВА

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Російський "Шахед" влетів у спортклуб у центрі Запоріжжя, коли там були люди. Відомо про чотирьох поранених. Один чоловік — у вкрай тяжкому стані. Пошкоджено не лише будівлю спортцентру, а й сусідню багатоповерхівку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Що відомо про осбстріл Запоріжжя

Люди просто займались у фітнес-центрі, як в цю мить влетів ворожий "Шахед". Ударною хвилею та уламками російське залізяччя понівечило і сусідню багатоповерхівку. Там на четвертому поверсі сталося займання. На місці оперативно працюють екстрені служби. Рятувальники ДСНС вже повністю загасили полум'я.

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Момент обстрілу зафіксувала одна з камер відеоспостереження.

Басейн і тренувальні зали нині мають жахливий вигляд. Ворожий дрон наскрізь пробив стелю будівлі.

«Мав бути там»: розповіді наляканих містян

Люди налякані та шоковані. Пан Петро їхав на заплановане тренування, коли у місті раптово пролунав потужний вибух.

Петро, житель Запоріжжя: «Забув ключ вдома, повернувся додому за ключем, і на перехресті вибух. Це буквально дві-три хвилини. Я теж мав там бути».

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Сусідня багатоповерхівка також суттєво постраждала. Рятувальники ДСНС ліквідували полум'я. Пані Оксана показує, на що російські терористи перетворили частину її квартири, поки вона була на роботі.

Оксана, постраждала мешканка будинку: «Мені колеги зателефонували, кажуть — у тебе під'їзд горить. А я на другій роботі була, примчала бігом сюди. У нас кішка тут спала, ми її підібрали з вулиці. Вона дуже боялася вибухів і таки в цій квартирі потрапила під вибух».

Містяни поступово оговтуються від пережитого та починають потроху приводити власні оселі до ладу. Пані Валентина Миколаївна вже винесла побите скло зі своєї кімнати, але жінка досі перебуває у сильному шоковому стані.

Валентина Миколаївна, постраждала мешканка будинку: «Чула як бахнуло. Я на дивані лежала, кіно дивилася. От сюди наше вікно виходить. Так зовнішнє скло розбило, а внутрішнє ні. Розбили скло і на кухні».

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Удар по логістичній інфраструктурі: приліт у термінал пошти

Окрім житлового кварталу та спортивного комплексу, окупанти цілеспрямовано атакували і термінал "Нової пошти". Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

На щастя, всі працівники підприємства встигли вчасно перейти в укриття в момент оголошення повітряної тривоги та безпосереднього обстрілу. Там минулося без постраждалих. Наразі ліквідація наслідків ворожої атаки у місті триває.

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