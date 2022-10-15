Ни одного удара в створ: "Эвертон" с Миколенко уступил "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в домашнем поединке 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) - 2:0 .

Оба гола этой встречи были забиты во втором тайме. На 59-й минуте счет открыл звездный бомбардир "шпор" и сборной Англии Харри Кейн. А на 86-й минуте Пьер-Эмиль Хейберг снял вопрос о победителе матча, забив второй мяч в ворота мерсисайдского клуба.

Добавим, что за весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот лондонского клуба.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел полный поединок, на 81-й минуте заработав желтую карточку.

Отметим, что Миколенко уже в десятый раз подряд в текущем сезоне начал матч чемпионата с первых минут. В девяти предыдущих встречах он также не отмечался результативными действиями.

Тоттенхэм - Эвертон: турнирное положение после матча

"Тоттенхэм" с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, догнав "Манчестер Сити", который идет вторым и провел на один матч меньше, чем "шпоры". Лидирует с 24 баллами и игрой в запасе "Арсенал", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

"Эвертон", потерпев второе поражение подряд в чемпионате, с 10 пунктами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре команда Антонио Конте на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед", а подопечные Фрэнка Лэмпарда в гостях встретятся с "Ньюкаслом". Оба матча запланированы на 19 октября.

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