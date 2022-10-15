Реал - Барселона: где смотреть Эль Классико и прогнозы букмекеров

Гранды испанского футбола сойдутся в битве за первую строчку Примеры.

В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч 9-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Первое Эль Классико в нынешнем сезоне примет стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Отметим, что в этот раз к битве грандов испанского футбола будет приковано особое внимание украинских болельщиков, ведь наш соотечественник Андрей Лунин должен выйти в стартовом составе "Реала" из-за травмы основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа.

Где смотреть матч Реал - Барселона

На территории Украины поединок девятого тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал - Барселона

Фаворитом грядущего Эль Классико букмекеры считают мадридцев. На победу "сливочных" можно поставить с коэффициентом 2,33. Ничья - 3,70. Выигрыш каталонцев оценен в 3,05.

Реал - Барселона: турнирное положение и результаты перед очным пединком

После восьми туров "Барселона" и "Реал" набрали по 22 балла и возглавляют таблицу Ла Лиги. Каталонцы лидируют за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

На неделе мадридский клуб на последних секундах вырвал ничью (1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф .

(1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже . В свою очередь "сине-гранатовые" вырвали ничью в голевом матче с "Интером" (3:3), однако с 4 баллами команда Хави Эрнандеса идет только третьей в квартете ЛЧ, что оставляет ей минимальные шансы на попадание в 1/8 финала главного еврокубка.

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