Тарас Цымбалюк прокомментировал, почему не пошел воевать

Актер украинского кино заверил, что очень хотел пойти в терроборону.

Украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который признался, почему мечтал построить карьеру в России, прокомментировал, почему не пошел воевать на фронт.

По словам Цымбалюка, он хотел попасть в терроборону, однако ему ответили, что обойдутся без него.

С началом полномасштабной войны Тарас вместе с экс-супругой Тиной и племянниками поехал в родной город Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Там и хотел пойти в ТрО, но ему отказали.

"Слава Богу, наша терроборона просто стоит до сих пор, и она, по сути, там не нужна", — объяснил Цымбалюк, пишет "24 канал".

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тогда же артист начал размышлять, чем он может быть полезным и решил волонтерить:

"Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности", — рассказал Тарас.

Напомним, ранее известный украинский актер Тарас Цымбалюк высказался по поводу запрета выезжать военнообязанным мужчинам за границу и за пределы места жительства.

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