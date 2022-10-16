Тарас Цимбалюк прокоментував, чому не пішов воювати

Актор українського кіно запевнив, що дуже хотів піти до тероборони.

Український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який зізнався, чому мріяв побудувати кар'єру в Росії, прокоментував, чому не пішов воювати на фронт.

За словами Цимбалюка, він хотів потрапити до тероборони, втім, йому відповіли, обійдуться без нього.

З початком повномасштабної війни Тарас разом з ексдружиною Тіною та племінниками поїхав до рідного міста Корсунь-Шевченківський, що в Черкаській області. Там і хотів піти в ТрО, але йому відмовили.

"Дякувати Богу, наша тероборона просто стоїть досі, і вона, по суті, там не потрібна", - пояснив Цимбалюк, пише "24 канал".

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тоді ж артист почав розмірковувати, чим він може бути корисним і вирішив волонтерити:

"Оскільки я не маю військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність, почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити та потреби", - розповів Тарас.

Нагадаємо, раніше відомий український актор Тарас Цимбалюк висловився щодо заборони виїжджати військовозобов'язаним чоловікам за кордон та за межі місця проживання.

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