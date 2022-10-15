Шахтар - Динамо: де дивитися суперматч УПЛ і прогнози букмекерів

Це буде перша зустріч українських грандів в умовах повномасштабної війни з Росією.

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Всеукраїнське футбольне дербі прийматиме "Арена Львів" у Львові. Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.

Варто зазначити, що це буде перший матч між "Шахтарем" і "Динамо" від початку повномасштабної війни, яку РФ за підтримки Білорусі розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.

Де дивитися матч Шахтар - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції можна буде переглянути на платформі Setanta Sports. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Динамо

Фаворитом Класичного букмекери вважають "гірників". На перемогу команди Ігоря Йовічевича можна поставити з коефіцієнтом 2,19. Нічия - 3,85. Виграш підопічних Мірчі Луческу оцінений в 3,45.

Шахтар - Динамо: турнірне становище та результати перед очним поєдинком

Після п'яти зіграних матчів "Шахтар" з 13 балами посідає другу сходинку в УПЛ. "Динамо" провело такуж кількість поєдинків та з 9 очками розташовується на дев'ятій позиції.

Напередодні "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф.

над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф. Своєю чергою, "біло-сині" зазнали четвертої поспіль поразки у Лізі Європи, поступившись французькому "Ренну" (0:1). Підопічні Луческу з нулем очок посідають останнє місце у своєму квартеті та вже втратили будь-які шанси на плейоф Ліги Європи.

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