Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Гранди українського футболу з'ясовуватимуть сильнішого на "Арені Львів" у Львові. Всеукраїнське футбольне дербі розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде перший матч між "гірниками" та "біло-синіми" від початку повномасштабної війни, яку РФ за підтримки Білорусі розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.

Шахтар - Динамо: турнірне становище та результати перед очним матчем

Після п'яти зіграних матчів "Шахтар" з 13 балами посідає другу сходинку в УПЛ. "Динамо" провело такуж кількість поєдинків та з 9 очками розташовується на восьмій позиції.

Напередодні "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф.

над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф. Своєю чергою, "біло-сині" зазнали четвертої поспіль поразки у Лізі Європи, поступившись французькому "Ренну" (0:1). Підопічні Луческу з нулем очок посідають останнє місце у своєму квартеті та вже втратили будь-які шанси на плейоф Ліги Європи.