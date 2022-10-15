Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Гранды украинского футбола будут выяснять сильнейшего на "Арене Львов" во Львове. Всеукраинское футбольное дерби начнется в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет первый матч между "горняками" и "бело-синими" с начала полномасштабной войны, которую РФ при поддержке Беларуси развязала против Украины 24 февраля 2022 года.

Шахтер - Динамо: турнирное положение и результаты перед очным матчем

После пяти сыгранных матчей "Шахтер" с 13 баллами занимает второе место в УПЛ. "Динамо" провело такое же количество поединков и с 9 очками располагается на восьмой позиции.

Накануне "Шахтер" на последних секундах упустил победу над мадридским "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов. После четырех туров "Шахтер" с 5 очками находится на третьем месте в своей группе ЛЧ и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

над мадридским "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов. После четырех туров "Шахтер" с 5 очками находится на третьем месте в своей группе ЛЧ и сохраняет шансы на выход в плей-офф. В свою очередь, "бело-синие" потерпели четвертое подряд поражение в Лиге Европы, уступив французскому "Ренну" (0:1). Подопечные Луческу с нулем очков занимают последнее место в своем квартете и уже потеряли какие-либо шансы на плей-офф Лиги Европы.