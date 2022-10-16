"Шахтар" - "Динамо": стали відомі стартові склади на Класичне

Поєдинок між "гірниками" та "біло-синіми" розпочнеться о 17:00 на "Арені Львів".

Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" на центральний матч 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Шахтар": Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Назарина, Козік, Петряк

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Караваєв, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Ванат

Запасні: Ігнатенко, Попов, Бурда, Дубінчак, Кабаєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Бєсєдін, Лонвейк, Діалло, Кендзьора

Всеукраїнське футбольне дербі прийматиме сьогодні, 16 жовтня, "Арена Львів" у Львові. Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Зазначимо, що це буде перший матч між "гірниками" та "біло-синіми" від початку повномасштабної війни, яку РФ за підтримки Білорусі розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.

Шахтар - Динамо: турнірне становище та результати перед очним матчем

Після п'яти зіграних матчів "Шахтар" з 13 балами посідає другу сходинку в УПЛ. "Динамо" провело такуж кількість поєдинків та з 9 очками розташовується на восьмій позиції.

Напередодні "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф.

над мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів "Шахтар" з 5 очками перебуває на третьому місці в своїй групі ЛЧ та зберігає шанси на вихід до плейоф. Своєю чергою, "біло-сині" зазнали четвертої поспіль поразки у Лізі Європи, поступившись французькому "Ренну" (0:1). Підопічні Луческу з нулем очок посідають останнє місце у своєму квартеті та вже втратили будь-які шанси на плейоф Ліги Європи.

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