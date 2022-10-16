"Реал" і "Барселона" оголосили стартові склади на Ель Класико: чи зіграє Лунін

Стали відомі стартові склади мадридського "Реала" та каталонської "Барселони" на центральний матч 9-го туру іспанської Ла Ліги.

Український голкіпер Андрій Лунін зіграє в Ель Класико з перших хвилин. Зазначимо, що через травму поєдинок пропускає основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа.

"Реал": Лунін, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Модріч, Чуамені, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор.

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Для Андрія це буде вже п'ятий поспіль поєдинок за "Реал" цього сезону. Раніше він зіграв з "Осасуною" та "Гетафе" в Примері та обох зустрічах проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Прийдешнє Ель Класико стане е для Луніна дебютним в кар'єрі.

Ба більше, поява Андрія на полі стане історичною для українського футболу. Ще жоден український футболіст не брав участь в Ель Класико. У сезоні-2009/10 така нагода була в Дмитра Чигринського, але ексзахисник "Барселони" провів обидва поєдинки проти "Реала" на лавці запасних.

Матч "Реал" - "Барселона" відбудеться в неділю, 16 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

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Після восьми турів "Барселона" та "Реал" набрали по 22 бали та очолюють таблицю Ла Ліги. Каталонці лідирують за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

На тижні мадридський клуб на останніх секундах вирвав нічию (1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже забезпечили собі вихід до плейоф .

(1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже . Своєю чергою, "синьо-гранатові" вирвали нічию у гольовому матчі з "Інтером" (3:3), проте з 4 балами команда Хаві Ернандеса йде тільки третьою в квартеті ЛЧ, що залишає їй мінімальні шанси на потрапляння до 1/8 фіналу головного єврокубка.

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