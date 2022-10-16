"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Классико: сыграет ли Лунин

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" на центральный матч 9-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграет в Эль Классико с первых минут. Отметим, что из-за травмы поединок пропускает основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

"Реал": Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Чуамени, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде, Бускетс, Педри, Де Йонг, Дембеле, Левандовски, Рафинья

Для Андрея это будет уже пятый подряд поединок за "Реал" в этом сезоне. Ранее он сыграл с "Осасуной" и "Хетафе" в Примере и обеих встречах против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Грядущее Эль Классико станет для Лунина дебютным в карьере.

Более того, появление Андрея на поле станет историческим для украинского футбола. Еще ни один украинский футболист не участвовал в Эль Классико. В сезоне-2009/10 такая возможность была у Дмитрия Чигринского, но экс-защитник "Барселоны" провел оба поединка против "Реала" на скамейке запасных.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Реал - Барселона: турнирное положение и результаты перед очным поединком

После восьми туров "Барселона" и "Реал" набрали по 22 балла и возглавляют таблицу Ла Лиги. Каталонцы лидируют за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

На неделе мадридский клуб на последних секундах вырвал ничью (1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф .

(1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже . В свою очередь "сине-гранатовые" вырвали ничью в голевом матче с "Интером" (3:3), однако с 4 баллами команда Хави Эрнандеса идет только третьей в квартете ЛЧ, что оставляет ей минимальные шансы на попадание в 1/8 финала главного еврокубка.

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