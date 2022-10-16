Путин снова собирает Совет безопасности РФ

О дате заседания пока не сообщается.

Российский диктатор Владимир Путин снова собирает заседание Совбеза РФ.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В последний раз диктатор Путин собирал Совбез 10 октября. Когда пройдет следующее заседание, пока не указано. Сообщается, что это будет "в ближайшее время".

Спикер Путина Песков заявил, что якобы НАТО "влезло в украинский конфликт", но российским оккупантам это "не мешает проводить войну против Украины".

Путин и продолжение войны против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. С этого времени оккупанты постоянно обстреливают Украину ракетами. В марте Россия провела фейковые референдумы и заявила о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также в России угрожают применить ядерное оружие.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Игорь Лапин сообщал, что Путин понимает, что фактически проиграл войну. Единственное, что у него остается – ядерное оружие. Офицер также считает, что возможно повторное наступление с территории Беларуси. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские войска могут скрыться из оккупированного Херсона.

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