"Путин понимает, что проиграет": офицер ВСУ сообщил, когда будет повторное нападение из Беларуси

Диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает начатую им кровавую войну в Украине и у него остался один аргумент – ядерное оружие.

Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин в эфире телеканала "Эспрессо".

По его мнению, повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально и произойти это может, когда войска РФ будут существенно проигрывать ВСУ.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганщины с Донетчиной. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии". Путин понимает, что проиграет эту войну и у него остался один аргумент – ядерное оружие", – сказал Лапин.

Кроме того, офицер ВСУ высказался об мобилизации в РФ. Он убежден, что, несмотря на заявления Кремля, мобилизация в РФ будет продолжаться.

"Путин сказал, что прекращает мобилизацию. Однако он лжет. Он всегда это делает. Мобилизация в РФ будет продолжаться. Вопрос только в том, как она будет проходить. Чем будут кормить и во что одевать мобилизованных. Также такое количество мобилизованных нужно где-то разместить, а их дислокация — законные цели для Украины", — пояснил Лапин.

Напомним, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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