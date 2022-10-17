Россияне обстреляли из РСЗО Харьков и область: есть жертвы

За прошедшие сутки враг обстреливал из минометов и РСЗО населенные пункты Харьковщины, вдоль линии столкновения и границы с РФ. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки под удары российских оккупантов попали: г. Волчанск Чугуевского района и села Волчанской общины, поселок Двуречная Купянского района, поселок Казачья Лопань Харьковского района и другие. В результате обстрела произошли пожары в нежилых зданиях.

"В Харьковском районе в результате обстрела Лукьянцев, к сожалению, погибла 45-летняя женщина. В поселке Солоницевка 47-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Купянском районе госпитализирован 69-летний мужчина. В Изюмском районе к врачам с ранее полученными ранениями обратилось 2 человека – 54-летний мужчина и его 16-летний сын", — сообщил Синегубов.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 630 взрывоопасных предметов.

Напомним, что сегодня, 17 октября утром, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Киев. Есть попадание в Шевченковском районе столицы. На месте работают экстренные службы. Из-за взрывов школы Киева перевели на дистанционное обучение.

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