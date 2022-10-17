Росіяни обстріляли з РСЗВ Харків та область: є жертви

Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та РСЗВ населені пункти Харківщини, вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під удари російських окупантів потрапили: м. Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, селище Дворічна Куп'янського району, селище Козача Лопань Харківського району та інші. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях.

"В Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В селищі Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік. В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син", - повідомив Синєгубов.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня вранці, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Київ. Є влучання у Шевченківському районі столиці. На місці працюють екстрені служби. Через вибухи школи Києва перевели на дистанційне навчання.

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