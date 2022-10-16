Путін знову збирає Раду безпеки РФ

Про дату засідання поки не повідомляють.

Російський диктатор Володимир Путін знову збирає засідання Радбезу РФ.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Востаннє диктатор Путін збирав Радбез 10 жовтня. Коли пройде наступне засідання, поки не вказано. Повідомляється, що це буде "найближчим часом".

Речник Путіна Пєсков заявив, що нібито НАТО "влізло в український конфлікт", але російським окупантам це "не заважає проводити війну проти України.

Путін і продовження війни проти України

Росія 24 лютого розпочала повномасштабний наступ на територію України. Від цього часу окупанти постійно обстрілюють Україну ракетами. У березні Росія провела фейкові референдуми та заявила про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також у Росії погрожують застосувати ядерну зброю.

Раніше офіцер Збройних сил України Ігор Лапін повідомляв, що Путін розуміє, що фактично програв війну. Єдине, що в нього залишається - ядерна зброя. Офіцер також вважає, що може бути повторний наступ з території Білорусі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російські війська можуть втекти з окупованого Херсона.

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