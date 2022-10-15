Реал - Барселона: де дивитися Ель Класико і прогнози букмекерів

Гранди іспанського футболу зійдуться в битві за першу сходинку Примери.

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч 9-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським "Реалом" і каталонською "Барселоною".

Перше Ель Класико нинішнього сезону прийматиме стадіон "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Зазначимо, що цього разу до битви грандів іспанського футболу буде прикута особлива увага українських уболівальників, адже наш співвітчизник Андрій Лунін повинен вийти у стартовому складі "Реала" через травму основного голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа.

Де дивитися матч Реал - Барселона

На території України поєдинок дев'ятого туру Ла Ліги між "Реалом" і "Барселоною" в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал - Барселона

Фаворитом прийдешнього Ель Класико букмекери вважають мадридців. На перемогу "вершкових" можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия - 3,70. Виграш каталонців оцінений в 3,05.

Реал - Барселона: турнірне становище та результати перед очним поєдинком

Після восьми турів "Барселона" та "Реал" набрали по 22 бали та очолюють таблицю Ла Ліги. Каталонці лідирують за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

На тижні мадридський клуб на останніх секундах вирвав нічию (1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже забезпечили собі вихід до плейоф .

(1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже . Своєю чергою, "синьо-гранатові" вирвали нічию у гольовому матчі з "Інтером" (3:3), проте з 4 балами команда Хаві Ернандеса йде тільки третьою в квартеті ЛЧ, що залишає їй мінімальні шанси на потрапляння до 1/8 фіналу головного єврокубка.

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