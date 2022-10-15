Історичний шанс для Луніна: основний воротар "Реала" пропустить Ель Класико

Тібо Куртуа не встиг відновитися після травми до матчу з "Барселоною".

Український голкіпер Андрій Лунін, швидше за все, захищатиме ворота мадридського "Реала" в матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги проти каталонської "Барселони".

Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа продовжує процес відновлення після пошкодження. Бельгієць не потрапив до заявки "Королівського клубу" на поєдинок з "блаугранас".

Отже, очікується, що саме Лунін вийде у стартовому складі "Реала" на мегапринциповий матч з "Барселоною". Для Андрія це може стати вже п'ятий поспіль поєдинок за "Реал" цього сезону. Раніше він зіграв з "Осасуною" та "Гетафе" в Примері та обох зустрічах проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Додамо, що Лунін ще ніколи не виходив на поле в матчах проти "Барселони", тому прийдешнє Ель Класико має стати для нього дебютним.

Ба більше, потенційна поява Андрія на полі стане історичною для українського футболу. Ще жоден український футболіст не брав участь в Ель Класико. У сезоні-2009/10 така нагода була в Дмитра Чигринського, але ексзахисник "Барселони" провів обидва поєдинки проти "Реала" на лавці запасних.

Матч "Реал" - "Барселона" відбудеться в неділю, 16 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Реал - Барселона: турнірне становище та результати перед очним поєдинком

Після восьми турів "Барселона" та "Реал" набрали по 22 бали та очолюють таблицю Ла Ліги. Каталонці лідирують за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

На тижні мадридський клуб на останніх секундах вирвав нічию (1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже забезпечили собі вихід до плейоф .

(1:1) проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті з 10 очками посідають перше місце в групі та вже . Своєю чергою, "синьо-гранатові" вирвали нічию у гольовому матчі з "Інтером" (3:3), проте з 4 балами команда Хаві Ернандеса йде тільки третьою в квартеті ЛЧ, що залишає їй мінімальні шанси на потрапляння до 1/8 фіналу головного єврокубка.

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