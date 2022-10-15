Ліверпуль - Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ і прогнози букмекерів

Команда Юргена Клоппа спробує зупинити чинного чемпіона та одного з лідерів поточного сезону.

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), в якому "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Сіті".

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок зустрічі - о 18:30 за київським часом.

Де дивитися матч Ліверпуль - Манчестер Сіті

На території України поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports. Також трансляція буде доступна на онлайн-платформі setantasports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Манчестер Сіті

Фаворитом майбутнього протистояння, на думку букмекерів, є команда Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" дається коефіцієнт 1,93. Нічия - 4,05. Виграш "мерсисайдців" оцінений в 3,75.

Ліверпуль - Манчестер Сіті: турнірне становище та результати перед очним поєдинком

Після дев'яти зіграних матчів "Сіті" з 23 балами посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Гвардіоли лише на одне очко відстають від лідера чемпіонату - "Арсенала", за який виступає українець Олександр Зінченко.

"Ліверпуль" розпочав сезон не надто вдало - в команди Юргена Клоппа 10 очок після восьми поєдинків та 12-та сходинка турнірної таблиці.

У попередньому турі АПЛ "небесно-блакитні" вдома розгромили "Саутгемптон" (4:0), а мерсисайдський колектив на виїзді поступився "Арсеналу" (3:2).

"Арсеналу" (3:2). Посеред тижня обидва клуби також провели поєдинки Ліги чемпіонів. "Городяни" несподівано не змогли обіграти данський "Копенгаген" (0:0), але все одно вже забезпечили собі вихід до плейоф .

данський "Копенгаген" (0:0), але все одно вже . Своєю чергою, "Ліверпуль" з рекордним хет-триком Мохаммеда Салаха знищив шотландський "Рейнджерс" (1:7). "Червоні" (9 очок) йдуть другими у своїй групі ЛЧ після "Наполі" (12) та за два тури до кінця випереджають "Аякс", який посідає третю сходинку, на шість очок.

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