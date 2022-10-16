Тепер не Ембер Герд: пластичний хірург назвав найгарнішу жінку у світі

Цього разу звання найкрасивішої жінки у світі дісталося англійській акторці, зірці серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.

Так, пластичний хірург Джуліан Де Сільва з Лондона, який керує Центром передової косметичної та пластичної хірургії обличчя, провів нове дослідження. Він використовував грецький золотий перетин краси, також відомий як Phi для вимірювання фізичних особливостей.

Зазначимо, що золотий перетин — це математичне рівняння, яке вперше придумали греки, щоб виміряти красу. Справа в тому, що чим ближче співвідношення обличчя чи тіла до числа 1,618 (Phi), тим вони красивіші.

У результаті дослідження очі, ніс, губи, брови, підборіддя та щелепа, а також форма обличчя акторки Джоді Комер найбільше відповідають золотому перетину, і її назвали "найкрасивішою жінкою світу". Характеристики зірки "Вбиваючи Єву" на 94,52% відповідають золотому перетину краси.

Джоді Комер / Фото: Associated Press

"У неї найближчі до ідеальних показники розташування носа і губ. Також у неї підборіддя та губи гарної форми. Єдина риса обличчя, за яку загальний бал знижений, - це брови, вони відповідають ідеальним на 88%", - прокоментував пластичний хірург.

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Зазначимо, що після Комер до трійки красунь згідно математичним розрахункам увійшли – акторка, зірка стрічки "Дюна" Зендая, яка опинилася на другому місці, та модель Белла Хадід – на третьому. Четверте місце у співачки Бейонсе, п'яте – Аріани Гранде.

Зендая / Фото: Associated Press

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше багато голлівудських знаменитостей, у тому числі співачка Дженніфер Лопес, акторка Ембер Герд і зірка "Месників: Фінал" Роберт Дауні-молодший були названі найкрасивішими людьми світу за тією ж технікою картографування.

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