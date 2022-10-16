"Шахтер" - "Динамо": стали известны стартовые составы на Классическое

Поединок между "горняками" и "бело-синими" начнется в 17:00 на "Арене Львов".

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на центральный матч 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Назарина, Козик, Петряк

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Караваев, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Ванат

Запасные: Игнатенко, Попов, Бурда, Дубинчак, Кабаев, Перрис, Андриевский, Гармаш, Беседин, Лонвейк, Диалло, Кендзера

Всеукраинское футбольное дерби примет сегодня, 16 октября, "Арена Львов" во Львове. Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что это будет первый матч между "горняками" и "бело-синими" с начала полномасштабной войны, которую РФ при поддержке Беларуси развязала против Украины 24 февраля 2022 года.

Шахтер - Динамо: турнирное положение и результаты перед очным матчем

После пяти сыгранных матчей "Шахтер" с 13 баллами занимает второе место в УПЛ. "Динамо" провело такое же количество поединков и с 9 очками располагается на восьмой позиции.

Накануне "Шахтер" на последних секундах упустил победу над мадридским "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов. После четырех туров "Шахтер" с 5 очками находится на третьем месте в своей группе ЛЧ и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

над мадридским "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов. После четырех туров "Шахтер" с 5 очками находится на третьем месте в своей группе ЛЧ и сохраняет шансы на выход в плей-офф. В свою очередь, "бело-синие" потерпели четвертое подряд поражение в Лиге Европы, уступив французскому "Ренну" (0:1). Подопечные Луческу с нулем очков занимают последнее место в своем квартете и уже потеряли какие-либо шансы на плей-офф Лиги Европы.

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