Дмитро Дікусар вперше за три місяці вийшов на зв'язок із шанувальниками і попросив про допомогу

Вперше за три місяці танцюрист Дмитро Дікусар оприлюднив в у своєму Instagram світлину у військовій формі.

Хореограф написав пост, у якому заговорив про переоцінку цінностей під час війни.

"Все, що лежить перед тобою на долонях життя, опинилось там не випадково. Не сумнівайся в цьому. Якщо перед тобою "страва життя", що тобі не смакує, з‘їж її, аби з‘ясувати, що це таке і чому воно тут з‘явилось. Потім рухайся далі…", - написав Дікусар.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Також Дмитро звернувся до своїх шанувальників із проханням допомогти йому та його побратимам на передовій.

"Наразі, нам з побратимами терміново і вкрай необхідно більше рацій. Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат. Якщо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост", - попросив танцюрист.

Дмитро додав номер своєї картки, на яку охочі зможуть надіслати грошову допомогу для військових: 5168 7453 2088 3702

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ. Нещодавно Ольга Харлан розповіла зворушливу розмову із хореографом під час війни.

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