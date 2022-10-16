У ЗСУ назвали співвідношення втрат України та Росії на війні

Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про втрати ворога, які зростають.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у Facebook.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами – критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", – процитувала вона слова Ковальчука.

Також, за словами командуючого, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні.

"Але розслаблятись не час. Навпаки – треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - підкреслив Ковальчук.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія продовжує контрнаступ на Херсонщині та звільнення окупованих росіянами населених пунктів області.

Так, Збройні сили України звільнили вже 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

Україна вже відновлює деокуповані населені пункти Херсонщини. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв’язок. Там працюють рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що внутрішні конфлікти в РФ прискорюють деокупацію захоплених територій.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, що ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині.

Колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що в жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що окупанти на правому березі Херсонщини сильно панікують через рух Збройних сил України.

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