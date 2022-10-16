В ВСУ назвали соотношение потерь Украины и России на войне

Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о его растущих потерях.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook.

" Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам — критическая граница соотношения потерь — 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", — процитировала она слова Ковальчука.

Также, по словам командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге.

"Но расслабляться не время. Напротив – нужно собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию из нашей земли", — подчеркнул Ковальчук.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия продолжает контрнаступление в Херсонской области и освобождение оккупированных россиянами населенных пунктов области.

Вооруженные силы Украины освободили уже 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Украина уже восстанавливает деоккупированные населенные пункты Херсона. Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что внутренние конфликты в РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что ВСУ преобладают россиян в средствах поражения в Херсонской области.

Бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.

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