Раньше "чем многие думают": Подоляк рассказал, когда закончится война

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не подтверждает, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но уверен в "самом оптимистическом прогнозе".

Об этом он сказал в эфире канала "FREEДОМ".

2Я не поклонник привязываться к датам. Я сторонник этой фантастической работы руководства страны – и Верховного главнокомандующего и его ставки, и Генерального штаба, и самих военных, которые очень эффективно, в меньшинстве, с меньшим объемом оборудования, километр за километром освобождаем свои территории", – говорит Подоляк.

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Он подчеркнул, что внутренние конфликты в РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий.

"Посмотрите, что делается в оккупированном Крыму: люди истерически бегают по магазинам и скупают продукты, стоят в длиннющих очередях на АЗС. Они понимают, что когда (главный коллаборант в Крыму. – Ред.) Аксенов говорит "у нас все хорошо", это означает, что через день-два ничего не будет. Разрушение доверия к РФ (у жителей оккупированных территорий. – Ред.) поможет нам ускорить деоккупацию. Поэтому я, в отличие от других людей, оптимистичен", – отмечает советник глава ОП.

Подоляк уверен, что Украина скорее закончит эту войну, "чем многие думают".

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве и военных экспертов, писало, что ВСУ оттеснят оккупантов на границы 23 февраля уже к Рождеству.

По состоянию на 7 октября ВСУ удалось освободить более 2400 квадратных километров территории Украины на юге.

ВСУ уверенно продвигаются сразу в двух направлениях: в Херсонской и в Луганской областях.

Херсонщина

По словам советника ОП Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. Освободив село Давидов Брид в Херсонской области от оккупантов, ВСУ получили очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

По данным МВД, украинские защитники уже освободили более 50 населенных пунктов Херсонщины.

Луганщина

О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться.

В Луганской области украинские войска продвигаются в направлении Кременной и Сватового. В частности, город Кременная в Луганской области – очень хороший плацдарм для развития украинского контрнаступления и освобождения всей территории области.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.