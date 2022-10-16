Военный эксперт назвал проблемы, ожидающие оккупантов зимой

Военный эксперт Роман Свитан считает, что у российской оккупационной армии будет зимой много проблем. Это – одежда и логистика.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freedom.

Эксперт подчеркнул, что основной проблемой российской оккупационной армии зимой будет логистика.

"Дело в том, что российская армия привязана к железным дорогам. Какие-то части, которые могли бы передвигаться по земле, по автодорогам, зимой они будут двигаться только по железной дороге. Но железную дорогу наша "арта" сейчас контролирует: выбивают мосты, логистические цепочки", – сказал Роман Свитан.

Эксперт считает, что мобилизованные россияне не смогут эффективно воевать, поскольку у них нет должной подготовки. Украинская армия воюет 9 лет против россиян на Донбассе.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин после попытки аннексии 4 украинских областей объявил о "частичной" мобилизации в России.

Сами россияне сетовали на плохую подготовку и ненадлежащее снаряжение. Издание Guardian сообщило, что среди мобилизованных в России уже есть первые погибшие. Часть из них ликвидировали на фронте, другие – не доехали, они совершили самоубийство или умерли при загадочных обстоятельствах.

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