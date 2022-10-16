Военный эксперт назвал проблемы, ожидающие оккупантов зимой

Эксперт считает, что мобилизованные имеют недостаточную подготовку.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что у российской оккупационной армии будет зимой много проблем. Это – одежда и логистика.
Об этом он сказал в эфире телеканала Freedom.
Эксперт подчеркнул, что основной проблемой российской оккупационной армии зимой будет логистика.
"Дело в том, что российская армия привязана к железным дорогам. Какие-то части, которые могли бы передвигаться по земле, по автодорогам, зимой они будут двигаться только по железной дороге. Но железную дорогу наша "арта" сейчас контролирует: выбивают мосты, логистические цепочки", – сказал Роман Свитан.
Эксперт считает, что мобилизованные россияне не смогут эффективно воевать, поскольку у них нет должной подготовки. Украинская армия воюет 9 лет против россиян на Донбассе.
Мобилизация в России
Российский диктатор Владимир Путин после попытки аннексии 4 украинских областей объявил о "частичной" мобилизации в России.
Сами россияне сетовали на плохую подготовку и ненадлежащее снаряжение. Издание Guardian сообщило, что среди мобилизованных в России уже есть первые погибшие. Часть из них ликвидировали на фронте, другие – не доехали, они совершили самоубийство или умерли при загадочных обстоятельствах.
Читайте также:
- Россиянки требуют у Путина вернуть "мобиков": тренировались на полигоне, где произошла стрельба (видео)
- Путин отправляет в Украину "мобиков" даже без военной формы — Генштаб ВСУ
- В России тем, кто не хочет мобилизоваться, предлагают менять пол