Путин отправляет в Украину "мобиков" даже без военной формы — Генштаб ВСУ

В России агитируют срочников военно-морского флота подписать контракт на военную службу, чтобы затем отправить их на войну в Украину. При этом на фронт оккупанты приезжают даже без военной формы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В вооруженных силах российской федерации продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота российской федерации начали агитационную работу с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу", – говорится в сообщении.

Военнослужащим предлагают высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и врут о службе вне линии столкновения.

При этом у России до сих пор есть проблемы с материальным обеспечением оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, в город Пологи Запорожской области прибыли целые подразделения оккупантов, одетых в гражданскую одежду.

Напомним, в России мобилизованных "ловят" прямо у собственных домов, а тем, кто не хочет идти на войну, предлагают "менять пол" и "переходить в другую категорию".

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в РФ "долевой" мобилизации. В Минобороны обещали, что будут мобилизовать людей с опытом, но повестки начали вручать всем подряд. Как следствие – мужчины начали бежать из страны. По информации СМИ, из России уехали около 700 тысяч человек.

Впоследствии Путин сообщил, что Министерству обороны удалось мобилизовать 222 тысячи россиян, а 16 тысяч из них якобы уже на фронте. По словам российского диктатора, свежемобилизованных готовят к отправке на войну, однако сами "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

Подтверждают это и в британской разведке. Отмечается, что оккупанты плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

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