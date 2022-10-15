В России тем, кто не хочет мобилизоваться, предлагают сменить пол

В России мобилизованных "ловят" прямо возле собственных домов, а тем, кто не хочет идти на войну, предлагают необычный выход из ситуации.

В России предлагают всем, кто не хочет мобилизоваться, "менять пол" и "переходить в другую категорию".

Об этом заявил глава Калининского района РФ Сергей Петриченко в интервью российскому изданию "Фонтанка".

"Мы должны полностью восстановить весь военный учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, изменить пол и перейти в другую категорию или принять другие меры", — заявил Петриченко.

Кроме того, глава Калининского района РФ прокомментировал ситуацию, когда мужчин "ловят" прямо возле домов с полицейскими, работниками военкомата и чиновниками. Местные окрестили это "облавами", но в администрации одного из районов отвергли этот термин и заявили, что "группы" занимаются "оповещением".

"У нас происходит какой-то водоворот. Направляется повестка, гражданин ее получает и бросает в мусорный бак. А мы должны установить: где этот гражданин, сколько у него детей, есть ли заболевание, проходил ли он обучение, возможно, он имеет броню, или он стал айтишником, является ли работником оборонной отрасли. Необходима актуализация информации", — объяснил такие "облавы" чиновник.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в РФ "частичной" мобилизации. В Минобороны обещали, что будут мобилизовать людей с опытом, но повестки начали вручать всем подряд. Как следствие – мужчины начали бежать из страны. По информации СМИ, из России выехали около 700 тысяч человек.

Впоследствии Путин сообщил, что Министерству обороны удалось мобилизовать 222 тысячи россиян, а 16 тысяч из них якобы уже на фронте. По словам российского диктатора, свежемобилизованных готовят к отправке на войну, однако сами "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

Подтверждают это и в британской разведке. Отмечается, что оккупанты плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

Читайте также: