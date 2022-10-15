Путін відправляє до України "мобіків" навіть без військової форми — Генштаб ЗСУ

У Росії агітують строковиків військово-морського флоту підписати контракт на військову службу, аби потім відправити їх на війну в Україну. При цьому на фронт окупанти приїжджають навіть без військової форми.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцям пропонують високі виплати, покращений соціальний пакет та брешуть про службу поза лінією зіткнення.

При цьому у Росії досі є проблеми з матеріальним забезпеченням окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, до міста Пологи Запорізької області прибули цілі підрозділи окупантів, одягнені у цивільний одяг.

Нагадаємо, у Росії мобілізованих "ловлять" просто біля власних домівок, а тим, хто не хоче йти на війну, пропонують "змінювати стать" і "переходити до іншої категорії".

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про запровадження у РФ "часткової" мобілізації. В Міноборони обіцяли, що будуть мобілізувати людей з досвідом, проте повістки почали вручати усім підряд. Як наслідок — чоловіки почали тікати з країни. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали близько 700 тисяч осіб.

Згодом Путін повідомив, що Міністерстві оборони вдалося мобілізувати аж 222 тисячі росіян, а 16 тисяч з них нібито уже на фронті. За словами російського диктатора, свіжомобілізованих готують до відправлення на війну, проте самі "мобіки" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

Підтверджують це і в британській розвідці. Зазначається, що окупанти погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

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