У Росії посилили охорону військкоматів через часті підпали

У Росії вирішили посилили охорону військових комісаріатів після нападів на них у багатьох регіонах країни.

Про це повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

"У низці міст, зокрема і у Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні вони включені в маршрути патрулювання екіпажів відділу позавідомчої охорони", - написав російський парламентарій.

До слова, після оголошення часткової мобілізації в Росії 21 вересня почастішали випадки підпалів військкоматів та місцевих адміністрацій. Зокрема, приміщення горіли у Новосибірську, Казані, Красноярську, Нижньому Новгороді.

Слід зауважити, що це вже не перший приклад того, як Москва намагається боротися з тими, хто незадоволений призовом в РФ. Так, у Держдумі пропонують позбавити ухилянтів права працювати у держструктурах.

Часткова мобілізація в Росії

Призов до армії оголосив президент Путін 21 вересня. В Міноборони обіцяли, що війська будуть мобілізувати людей з досвідом. ВтімЮ, повістки почали вручати не тільки їм. Як наслідок, чоловіки почали втікати з країни. ЗМІ пишуть, що з країни виїхали 700 тисяч осіб.

Путін повідомив, що Міністерство мобілізувало 222 тисячі росіян, а 16 тисяч з них уже воюють. За словами диктатора, підготовка перед відправленням на фронт є, тоді - як "мобікі" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

Підтверджують це і в британській розвідці. Зазначається, що окупанти погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

У Москві підтверджують загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області. Втім, росблогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізовани.

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