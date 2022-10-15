Лукашенко раптом заговорив про необхідність переговорів України та Росії

Лукашенко наголосив, що через війну Росії проти України сьогодні гинуть тисячі людей.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що необхідно зупинити конфлікт в Україні та повернутись до переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC.

"Зеленському заборонили переговори. Хто? Здогадайтеся із трьох разів. Він несамостійний. А сьогодні фейки закидати... Десь правий, не правий. Звинувачувати один одного. Не той шлях. Тисячі людей щодня гинуть. У тому числі й цивільні, ні в чому не винні. Це правда. Тому давайте зупинимо цей конфлікт", — заявив раптом Лукашенко.

Тим часом до Білорусі в ніч проти суботи, 15 жовтня, прибули перші ешелони з військовими агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.

Загроза для України від Білорусі

Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. Самопроголошений президент Білорусі видав чергову маячню про те, що Україна нібито готувалася "завдати" ударів по Білорусі.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що в Білорусі сьогодні вже перебуває близько тисячі солдатів армії РФ. За його словами, українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі.

Згодом "президент" Лукашенко вирішив запровадити в країні контртерористичні заходи. Мовляв, робиться це у "зв'язку із загостренням по периметру корднів". Військовий експерт Петро Черник вважає, що таке рішення білоруського диктатора — це звичайний пропагандистський ефект.

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