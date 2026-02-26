Ковер и покрывало из долларов в спальне: Сеть шокировали кадры обыска винницких врачей-коррупционеров (фото)

Деньги на полу и на кровати: В Виннице разоблачена схема оформления фиктивной инвалидности / © Facebook/ Поліція Волині

Реклама

В Винницкой области разоблачены врачи — мать и сын, которые требовали взятки за оформление инвалидности.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Винницкой области.

Скандал с винницкими врачами-взяточниками, казалось бы, рядовое коррупционное дело, которых, к сожалению, в Украине сейчас немало. Однако в Сети обратили внимание на шокирующие фото во время обысков. Правоохранители изъяли такое количество долларов, что устлали ими всю кровать и пол комнаты.

Реклама

По данным правоохранителей, было обнаружено и изъято более 200 тыс. долларов США, 350 тыс. гривен и 1765 евро наличных денег. И это, напомним, речь идет о врачах, которые «всего-навсего» предлагали «клиенту» поддельную инвалидность.

© Национальная полиция Винницкой области

Как действовала схема

По словам правоохранителей, мать и сын, 47 и 27 лет, работают врачами в разных отделениях одного медучреждения. Осенью 2025 они предложили мужчине помочь в установлении ему III группы инвалидности сроком 1 год. За это они хотели получить 3000 долларов.

Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, врачи-родственники оформили пациенту 10-дневное фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований.

В феврале этого года, когда пакет медицинских документов был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования личности, пациент должен был рассчитаться за «услугу». После передачи оговоренной суммы взятки подельников были задержаны, а деньги изъяты.

Реклама

© Национальная полиция Винницкой области

И хотя о других коррупционных сделках врачебного семейного подряда, кроме взятки за $3 тысячи, не говорится, где взялась такая сумма денег у простых врачей, пока неизвестно.

Ранее ТСН.ua собрал самые громкие случаи о тех высокопоставленных взяточниках, кто наживается на войне в Украине.