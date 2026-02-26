Пара нашла уникальное сокровище под сорняками: находка ошеломила историков (фото)

Сад (иллюстративный фото) / © Associated Press

Супруги из Луизианы (США) случайно обнаружили на собственном дворе 1900-летнюю мраморную плиту, оказавшуюся пропавшим артефактом из итальянского музея. Античная реликвия, посвященная римскому солдату, считалась потерянной более 80 лет после бомбардировок в Европе.

Об этом пишет Sciencealert.

Археологическая находка в цветнике

Антрополог Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лопес обнаружили полузахороненную в земле плиту при расчистке сада у своего дома в районе Кэрролтон. Латинская надпись на мраморе, начинавшаяся с фразы Dis Manibus («духам умерших»), заставила пару заподозрить, что находка не является обычной садовой декорацией.

«Когда видишь что-то подобное, понимаешь: это не обычная вещь. Мы даже задумались, не нашли ли старую могилу прямо у себя под ногами», — поделилась Даниэлла Санторо.

История фракийского солдата

Эксперты из университетов Тулейна и Нового Орлеана, исследовавшие надпись, установили: камень является надгробием римского легионера по имени Секст Конгений Вер. Согласно тексту, солдат был фракийцем по происхождению и умер в возрасте 42 лет, отдав 22 года военной службе.

Исследователи выяснили, что в начале XX века этот артефакт хранился в Национальном археологическом музее города Чивитавеккья (Италия). Во время Второй мировой войны, в 1943-1944 годах, музей был разрушен бомбардировками союзников. после чего надгробие исчезло и было внесено в список утраченных культурных ценностей.

Надгробие римского легионера по имени Секст Конгений Вер. / © Sciencealert

Как выяснилось позже, реликвию привез в США дедушка бывшей владелицы дома Чарльз Паддок-младший, служивший в Италии во время войны. Его потомки считали плиту просто красивым произведением искусства и использовали ее как садовый декор, не подозревая о ее настоящем возрасте и происхождении.

«Мы поставили ее в саду как символ нашего нового дома. Я и не подозревала, что это 2000-летняя реликвия», — рассказала бывшая владелица имения Эрин Скотт О’Брайен.

В настоящее время команда ФБР по борьбе с преступлениями в области искусства координирует процесс репатриации артефакта. После 80-летнего путешествия через Атлантику надгробие Секста Конгения Вера официально вернут в Италию, в родной музей в Чивитавеккье.

