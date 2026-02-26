Роберт Де Ніро розніс політику Трампа і закликав "позбутися його": президент США відповів на критику

Роберт Де Ніро та Дональд Трамп / © Associated Press

Голлівудський актор Роберт Де Ніро жорстко розкритикував політику президента США Дональда Трампа.

Артист не є прихильником політика, і неодноразово відкрито висловлював своє невдоволення. На подкасті The Best People with Nicolle Wallace артист теж не став зраджувати своїм поглядам. Актор вважає, що Дональд Трамп й надалі "намагатиметься втриматися на пості президента США". Роберт Де Ніро переконаний, що з цього "не буде нічого хорошого". Артист закликає, що Трампа необхідно "усунути з поста президента", бо інакше "він зруйнує країну".

"Ми маємо позбутися його. Він зруйнує країну", - видав Роберт Де Ніро.

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Президент США не став мовчати. Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social відповів на закиди актора, передає The Independent. Він назвав артиста "божевільним", який "не розуміє, що говорить". Ба більше, американський лідер прирівняв висловлювання Роберта Де Ніро до "серйозного злочину".

"Роберт Де Ніро - ще однин хворий і божевільний, який, на мою думку, має надзвичайно низький рівень IQ і абсолютно не розуміє, що робить і говорить. Деякі його висловлювання є серйозними злочинами", - відповів Дональд Трамп актору.

Нагадаємо, нещодавно у президента США була публічна перепалка з актором Джорджем Клуні. Дональд Трамп різко пройшовся по артисту після того, як той отримав французьке громадянство. Проте й актор не став мовчати, а в'їдливо йому відповів.